Svendborg: I forbindelse med forhandlingerne om en ny udligningsreform er Jyllands-Posten kommet i besiddelse af et lækket dokument, der viser, at Svendborg kan gå hen at blive den helt store vinder.

Det gør Svendborg til den store vinder, eftersom Nyborg ifølge udspillet står til at skulle modtage 23,1 millioner kroner, Middelfart 14,9 millioner kroner, mens kommuner som Odense, Faaborg-Midtfyn og Ærø kan se frem til at miste penge.

Borgmester i Svendborg, Bo Hansen (S) lægger over for Fyns Amts Avis ikke skjul på, at knap 55 millioner kroner ville skæppe godt i kassen i Svendborg Kommune, der i forvejen står over for en ordentlig hestekur de kommende år.

Alligevel kan han godt få armene ned.

- For det første er der tale om et lækket dokument, så man skal nok tage det med et gran salt. Desuden er der jo tale om et forhandlingsudspil, så der kan nå at blive ændret meget, og det tror jeg også, at der vil blive, siger Bo Hansen og fortsætter:

- Hvis vi får op mod 50 millioner kroner ind ad døren hen over sommeren, så vil det jo ændre hele kommunens økonomiske situation. Men jeg vil så tillade mig at sige, at sådan tror jeg ikke, at det ender.

Derfor jubler han langt fra endnu.

- Vi kan jo ikke styre vores økonomi efter et lækket notat, når vi står i den her økonomiske ubalance. Så skal vi sørge for selv at få ryddet op.