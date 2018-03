kulturhistorie

Erritsø: Augustinus Fonden har netop givet VejleMuseerne to millioner kroner til sammen med Nationalmuseet at fortsætte arbejdet med at datere og analysere sporene efter den imponerende stormandsgård i Erritsø.

Museernes arkæologer fandt for nogle år siden rester af et kompleks med langhus, mindre bygninger, ringformet voldgrav og palisader i jorden under Energinets markante domicil ud til motorvejen.

Teorien er, at en stormand - måske endda en konge ældre end Gorm den Gamle - havde borg her.