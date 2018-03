Enhedslisten i Kerteminde opfordrer byrådet til at fastfryse de penge, man sparer i lønkroner ved eventuel lockouten

"KL har varslet lockout for 250.000 kommunalt ansatte. Bliver lockouten en realitet rammes ikke alene de kommunalt ansatte, men det får også alvorlige konsekvenser for de borgere, som har brug for den kommunale service". Sådan starter Enhedslisten sin indstilling til Kerteminde Byråd, der er til behandling på byrådsmødet torsdag den 22. marts.

Enhedslistens indstilling lyder på, at Kerteminde Kommune skal opfordre Kommunernes Landsforening til at undlade at optrappe konflikten. De bør i stedet indlede forhandlinger med regeringen, der blandt andet skal sikre en højere løn - især i kvindefagene.

Hvis konflikten alligevel skulle ende i en lockout, så vil Enhedslisten have Kerteminde Kommune til at fastfryse den besparelse, der opnås, når der ikke skal udbetales løn til de offentligt ansatte i lockout-perioden.

Herefter har partiet to løsninger: Enten skal lønnen udbetales i form af et engangs-eftervederlag til de berørte medlemmer, eller også skal pengene øremærkes til de områder, der har været berørt under konflikten. Det kan være i form af normeringer eller efteruddannelsespuljer, skriver partiet i indstillingen.