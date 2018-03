FODBOLD: Hamburger SV siver stille mod afgrunden som Bundesligaens store sammensunkne og triste diva.

Brasilianeren Walace er sendt ned på U21-holdet, fordi han flere gange har forbrudt sig mod klub-kodekset. Først nægtede han at spille stopper under træningen, så blev han sat af førsteholdet og dukkede ikke op på Volkspark Stadion for at støtte kammeraterne, som det hør og bør sig, men postede i stedet noget provokatorisk på Instagram. Og så er han for øvrigt tidligere kommet for sent til Hamborg fra ferier i Brasilien. Samtidig har HSV's græske spiller Kyriakos Papadopoulos offentligt svinet den nye træner Christian Titz til og afventer endnu sin straf.

Thomas Mikkelsen - Ryan Johnson Laursen, Kenneth Emil Petersen, Marco Lund, Jacob Barrett - Mohammed Fellah, Jeppe Tverskov, Casper Nielsen, Julius Eskesen - Nicklas Helenius, Anders K. Jacobsen. Bænken: Hans Christian Bernat, Joao Pereira, André Rømer, Rasmus Jönsson, Jacob Buus, Mathias Thrane, Mikkel Desler, Mathias Greve, Nana Welbeck.

Og på tv-stationen "Sky 90" har HSV's målmandslegende og tidligere vinder af Europa Cup'en for mesterhold, Uli Stein, været ude med sablen:

- Alle dem, der i de forgangne år har haft noget at sige i HSV, er allesammen folk, der ingenting ved om fodbold. Det er frygteligt, hvad der er sket - både sportsligt, ved trupsammensætningen og på den måde, man har fremstillet sig selv offentligt. Det er et trist billede. HSV er nationens største vittighed som klub, sagde manden med 270 kampe for klubben.

Torsdag eftermiddag kl. 14.00 spiller OB på HSV's træningsanlæg en lukket kamp mod Bundesliga-bundholdet.

Hverken Rasmus Festersen, Jens Jakob Dyhr Thomasen, Troels Kløve, Jóan Símun Edmundsson eller Sten Grytebust er til disposition på grund af skader og landsholdsopgaver. HSV har også syv-otte spillere væk til diverse landshold.