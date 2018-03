Romaner

Bøger: "Mænds hjerter" handler om mænds kærlighed og følelsesliv og er skrevet af Nikolas Butler, som høstede flotte anmeldelser herhjemme for sin debutroman "Shotgun Lovesongs". I "Mænds hjerter" ser forfatteren også nærmere på de værdier, der er under forandring i USA. Romanen er udkommet på Klim.

Autisme er den røde tråd i "Mig og Sam", som forlaget Cicero lover vil gribe sin læser om hjertet. Forfatter Keith Stuart skriver om en far og søn, der begge er faret vild i livet, og romanen er baseret på forfatterens egen erfaring med sin autistiske søn. Bogen udkommer 5. april.

Det er ofte svært at skulle rydde et dødsbo. I "De efterlod os alt" fortæller Plum Johnson i romanform om arbejdet med at rydde barndomshjemmet, der bestod af 23 værelser fyldt med ting og gamle minder. Arbejdet giver hende et nyt blik på forældrene og kaster lys over barndommen og er ifølge de amerikanske anmeldere både hjerteskærende og morsom læsning. Udkommet på Gads Forlag.

Den engelske rapper, dramatiker og forfatter Kate Tempest skildrer i "De sten der byggede husene" en gruppe unge menneske, der forlader London i en udbombet Ford Cortina med en kuffert fuld af penge. De stikker af fra kærester, udsigtsløse jobs og dysfunktionelle familier. Er udkommet på Korridor med støtte fra Statens Kunstfond.