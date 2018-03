Fem års fængsel. Det er straffen, som de spanske anklagere sigter efter i sagen mod den tidligere Real Madrid-stjerne Xabi Alonso, der er anklaget for skatteunddragelse.

Anklagerne mener desuden, at Xabi Alonso skal straffes med en bøde på fire millioner euro, hvilket svarer til 30 millioner kroner.

Den nu pensionerede midtbanespiller er anklaget for skattesnyd i tre tilfælde mellem 2010 og 2012, da han tørnede ud for Real Madrid. Her spillede han fra 2009 til 2014.

Anklagen går på, at Alonso skulle have undgået at betale skat af sine imagerettigheder i Spanien.

Det skulle være sket ved at overlade rettighederne til et firma med base på Madeira i Portugal, hvorfra Alonso følte sig sikker på at være fritaget fra at betale skat.

Sagen så sit lys for et par år siden, men er nu taget op igen af retten i Madrid.

Anklagerne ønsker også, at Alonsos daværende skatterådgivere straffes med bøde og fængsel.

Alle de anklagede har nægtet sig skyldige.

Alonso markerede sig primært hos Liverpool, Real Madrid og Bayern München, inden han stoppede sin karriere med udgangen af den forrige sæson.