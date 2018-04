- Her lugter af dreng, siger Marie Bøttiger og rynker lidt på næsen. Hun står i døren til det rum, som hun for små 14 år siden delte med sin værelseskammerat i vestbygningen på det, der dengang hed Sdr. Nærå Fri- og Efterskole. Senere, da skolen havde skiftet navn til Midtfyns Efterskole, vendte hun tilbage som lærer. I dag bor hun i Valby og er folkeskolelærer på Frederiksberg. Men efterskolen fylder stadig i hendes liv; den danner nemlig rammen for hendes debutroman "Slidte smil".

Om forfatteren Maria Bøttiger født i 1987 og opvokset i Sanderum. Begge forældre er lærere.



Han var elev på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole, nu Midtfyns Efterskole i skoleråret 2003/04



Efter endt uddannelse som lærer på University Collage Lillebælt fik et vikariat som lærer på Midtfyns Efterskole.



I dag er Maria Bøttiger folkeskolelærer i København, hvor hun bor sammen med sin familie.



"Slidte smil" er hendes debutroman.

- Det er en historie, som længe har rumsteret i mit hoved, som bare skulle ned på papiret. Men når jeg tænker over det, er det nok også, fordi jeg gerne vil slå et slag for efterskolen og det, den kan i forhold til almen dannelse og at danne det hele menneske. På en efterskole kan man bedre nå dem, der har haft en lidt svær opvækst. Det har altid fascineret mig, også da jeg gik her som elev, siger hun.

“ - Det jeg selv hæftede mig ved som efterskoleelev var mødet med nogle mennesker, som har haft det forholdsvist svært. Det var og er fascinerende, hvordan de kan blomstre, når de er ude af deres vante rammer. Maria Bøttiger, forfatter.

Vi bevæger os ned af gangen og over til musiklokalet, som er et vigtigt omdrejningspunkt i romanen. Hvert kapitel indledes med et citat fra en sangtekst. Det er der en hel særlig grund til, forklarer Maria Bøttiger:

- Det er slags præsentation og er med til at skabe en stemning omkring kapitlerne. Musik og sangtekster fylder ret meget for unge mennesker og især for hovedpersonen, så det er en måde at invitere læseren indenfor i hendes univers.