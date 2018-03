DR skal tilbage til kernen

Medieforlig: Den nye aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti udfaser den gamle medielicens og erstatter den med en ny og bedre model. Nu tager vi et opgør med de cirka 260.000 licenspligtige husstande, som hvert år snyder DR og os andre for at bidrage til public-service fælleskassen. Ved at ændre opkrævningen fra licensbetaling til skat, vil licensen bliver mere fair for os alle. Enlige skal ikke længere betale det samme som en husstand der består af flere personer - og samtidig kommer alle til at bidrage til vores fælles public service. Ingen kan løbe fra regningen længere.

Betyder licensen på skatten så, at vi kommer til at skrue op og ned for licensskatten? Nej, selvfølgelig ikke. Hidtil er størrelsen på licensen blevet vedtaget ved hjælp af flerårige medieaftaler. Det kommer vi til at fortsætte med. Det er vigtig at slå fast, at omlægningen fra licensfinansiering til finanslovsfinansiering derfor ikke vil ændre ved DR's grundlæggende uafhængighed eller borgernes betaling til DR.

Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ser DR Ultra eller lytter til P5, P6, P7 eller P8? DR har hele 14 - fjorten (!) tv- og radioprogrammer. Det mener jeg ikke er nødvendigt. Som en kulturbærende del af det danske samfund skal DR koncentrere sig om dansk indhold. De skal fokusere mere på kerneopgaverne og dermed på den grundlæggende public service.

Derfor reducerer vi DR's tilskud med 20 procent over de kommende fem år, og skaber en bedre balance mellem DR og private medieudbydere. Vi fastholder et DR, der samler befolkningen med en public service-platform, hvor fokus skal være på dansk indhold af høj kvalitet.

Det er en rigtig god aftale, som vi i Det Konservative Folkeparti er meget tilfredse med.