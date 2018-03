Faaborg-Midtfyn: Ugegammelt mad er nu fortid for de ældre borgere i Faaborg-Midtfyn. Hvor de før har fået leveret deres mad én gang om ugen, bliver den fremover leveret til døren tre gange om ugen. Det betyder friskere mellemmadder, nye råvarer på menukortet og flere besøg hos borgerne.

- Vi er meget glade for, det er blevet sådan. Maden bliver friskere og en sidegevinst er også, at de ældre får et ansigt ind af døren flere gange, end de har gjort indtil nu. Der er også kommet flere retter at vælge imellem. Det tæller alt sammen, siger formand for Faaborg-Midtfyn Ældreråd Henning Spangsberg.

“ - Det er klart, der er da ingen, der kan være imod at nedsætte risikoen for listeria. Beslutningen er af mange grunde helt sikkert et fremskridt. Henning Spangsberg, formand Ældrerådet Faaborg-Midtfyn

Det nye tiltag sker, efter kommunen er blevet opmærksomme på den listeria-risiko, der er, hvis mad skal holde mere end fem dage.

- Det er på anbefaling af Fødevarestyrelsen, som siger, at der kan være mulighed for udvikle listeriabakterier, hvis holdbarheden er for lang. Det har vi taget konsekvensen af og sagt, at det kan vi selvfølgelig ikke stå inden for, fortæller formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Herdis Hanghøi (V).

I 2010 blev det besluttet, at de ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune skulle have leveret mad én gang om ugen frem for dagligt i alle ugens dage. Ordningen blev lavet for at spare penge, og trods stor diskussion om, hvorvidt det gik udover kvaliteten af maden, konstaterede et prøvesmagningspanel, at maden smagte udmærket.

- Vi har ikke haft nogle problemer med den mad, vi har leveret, overhovedet. Men Fødevarestyrelsen har meget fokus på listeria, så vi gør det her for at forebygge, siger produktionsleder i køkkenet på Tømmergården Tina Hannibaldsen.

Dengang kommunen rullede én-dags-ordningen ud var det med planen om at spare to millioner kroner, fordi hjemmeplejen ikke længere skulle tilberede det kolde måltid ude hos borgerne. I stedet skulle borgerne have en vakuumpakket madpakke samt en portion varm mad leveret én gang om ugen.