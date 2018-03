Den kendte sanger skal i retten, efter at hun sidste år i Hornbæk kørte bil med alkohol og narkotika i blodet.

Popstjernen Medina er tiltalt for i juli sidste år at have siddet bag rattet med alkohol og kokain i blodet en tidlig morgen.

I den forbindelse har hun midlertidigt haft kørekortet inddraget siden pågribelsen.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 35-årige popstjerne, der for nylig ændrede navn til Frederikke Hansen.

Det skriver Ekstra Bladet.

Medina debuterede i 2007, men fik sit gennembrud i 2009 med pladen "Velkommen til Medina". Hun har 363.000 følgere på Instagram og har solgt i titusindvis af plader.

Stjernens seneste single, "Skyttegrav", der var en kritik af den behandling, hun fik af blandt andet medierne, fik en noget kølig modtagelse.

Anklageren kræver, at Medina betaler en bøde, og at hun ubetinget frakendes kørekortet i et af retten fastsat tidsrum.

Ifølge anklageskriftet blev Medina snuppet af politiet med en alkoholpromille på over 0,5.

Det skete på Nordre Strandvej i nordsjællandske Hornbæk 29. juli sidste år klokken kvart i fem om morgenen.

Politiet målte, at hun desuden havde kokain i blodet, i sådan en grad, at det oversteg bagatelgrænsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte stjernens manager og advokat, men de er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Sagen er berammet til en af de kommende dage, skriver avisen.