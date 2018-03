Transport. En lettere letbane

Det er åbenbart ikke lykkes Odense at overtage tunnelboremaskinerne fra Københavns metrobyggeri og derved skabe et trafiksystem for sig selv i Odenses blåler i stedet for imellem gadehandlere, redningsfolk, bybusser og varetransport m.m.

Så jeg har et forslag til en lettere letbane. Nemlig en tovbane fra Stige Ø, hvor forankringen sker med "Camp Fire" som ankerblok over Fynsværkets høje skorsten, Fredens Kirke, Thriges tårnbygning på Tolderlundsvej, det nye tårn ved Odeon med stoppested/forbindelse til banegården, det kommende højhustårn på Rugårdsvej, Ansgars Kirkes tårn, højhuset på Odense Sygehus og endestation i Sanderum Tørvehave med forbindelse til friluftsbadet og koncerterne i Tusindårsskoven.

Der kan evt. laves campingplads på Stige Ø, så er der en kort vej for affaldet over kanalen til Lumby strand. Denne gratis idé er ikke for, at Tinderbox skal have et større overskud på gratis/frivillig arbejdskraft, men for at turister kan overskue forbedringer af Odense og en hjælp til "øjebæslyst", undskyld byplanafdelingen i St. Arkitektløse.