I april begynder Odense Letbane at bygge nye vejbaner, cykelstier, fortove på Benediktsgade og Albanigade samt at anlægge den nye Benedikts Plads. Men inden, det sker, skal naboerne til byggeriet klædes bedre på.

Det sker med et større informationsmøde for områdets beboere og erhvervsliv i festsalen på rådhuset onsdag aften fra klokken 18 til 20. Som ved tidligere møder i andre berørte dele af byen bliver det muligt at blive klogere på trafikafviklingen, parkering og udførelsen af arbejdet på strækningen. Både eksperter fra Odense Letbane og Odense Kommune står klar.

Anlægsarbejdet skal skabe plads til letbanens spor på midten af de to veje samt den kommende letbanestation på Benedikts Plads. Arbejdet forventes at begynde på Benediktsgade i april, og fra august bliver det udbredt til Albanigade.

For at sikre plads til trafikken i området bliver arbejdet først lavet i den ene side af vejen og efterfølgende i den anden side. Dermed kan trafikken opretholdes i den side af vejen, som der ikke arbejdes på. Anlægsarbejdet i Albanigade og Benediktsgade forventes at vare frem til maj 2019. Derefter vil arbejdet med at anlægge skinner, kørestrøm og teknik gå i gang. Til sidst færdiggøres den sidste del af Benedikts Plads, hvor stationen skal ligge.

Vil man deltage i mødet, skal man tilmelde sig på forhånd. Det sker via Odense Letbanes hjemmeside.