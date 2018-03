Ingen borgere blev unødigt generet af under den store øvelse, som en lang række myndigheder, heriblandt Beredskab Fyn og Fyns Politi, afholdt tirsdag. Her trænede man blandt andet samarbejde og koordinering under et fiktivt kemisk angreb på Odense Congress Center.

- Vi havde en god øvelse, og meldingen var, at vi ikke generede trafikken i Odense mere, end vi havde meldt ud på forhånd. Nu skal vi selvfølgelig have evalueret selve øvelsen, og der vil være nogle læringspunkter, som vi skal have kigget på, fortæller hun.

Fyns Politi havde i forvejen meldt ud, at man under øvelsen ville lukke J.B. Winsløws Vej fra omkring kl. 17.30 til 21.00 og lave færdelsregulering på stedet. Men derudover ville borgerne ikke mærke meget til de mange uniformer i bybilledet. Og det holdt stik, fortæller politiinspektør ved Fyns Politi Lisbeth Fried.

Øvelsen foregik på henholdsvis Odense Congress Center og Odense Universitetshospital, hvor de involverede blandt andet skulle træne deres indbyrdes samarbejde under en presset situation.

Det fiktive scenarie var, at en kasse med kemiske stoffer skulle eksplodere foran kongrescenteret. Det gav et kemisk udslip, som blandt andet gik ud over gerningsmændene, som blev spillet af to hjemmeværnsfolk. Få timer senere var der et kemisk i kælderen på Odense Universitetshospital, som myndighederne også skulle tage sig af.

Lisbeth Fried har været med til udformningen af selve øvelsen, der især omhandlede kemi og eksplosion.

- Det er de øverste myndigheder på national niveau, der fortæller os, hvad vi skal øve, og så forsøger vi at gøre det så virkeligt som muligt. Det skal selvfølgelig afspejle virkeligheden uden at genere borgerne alt for meget. Det er ikke ret tit, vi laver øvelser i denne her størrelsesorden, så den har taget lang tid at planlægge, fortæller hun.

Fyns Politi, Odense Universitetshospital, Beredskab Fyn, Sundhedsberedskabet i Region Syddanmark, Landsdelsregion Vest (Hjemmeværnet) og Beredskabsstyrelsen deltog tirsdag i øvelsen.