EU vil opkræve skatter - hvad bliver det næste?

EU: Der synes efterhånden ingen grænser for, hvor altomfavnende EU ønsker at blive i forhold til nationalstaterne. Det seneste vanvittige påfund, som gennem mange år har været en stor drøm for mange EU-tilhængere, er magten til at kunne udskrive skatter.

Men det har et flertal i EU-Parlamentet nu lavet om på. Partifæller til bl.a. Socialdemokraterne, Venstre og Konservative har netop vedtaget sin holdning til EU´s langsigtede budget, der skal gælde fra 2021-2027. Og her var holdningen, at EU fremover skal kunne udskrive skatter.

Det er skørt, at der i EU-Parlamentet er et flertal, der bid for bid ønsker at overtage medlemslandenes kompetencer til fordel for den store Union, som EU-tilhængerne så brændende ønsker sig.

Og man kan næsten spørge sig selv; hvad bliver det næste så? En EU-årsopgørelse?