Aldrig før har så mange bidraget til fællesskabet

Opsving: Det går så godt i Danmark, at vi netop har sat beskæftigelsesrekord. Aldrig før har der været så mange personer med et lønmodtagerjob i Danmark, som tilfældet er nu med 2.728.800 personer. Det vidner selvfølgelig om, at det generelt går godt i økonomien. Gode internationale konjunkturer bidrager til den positive udvikling. Men jeg er ikke i tvivl om, at den positive udvikling også er hjulpet godt på vej af de initiativer, Venstre har gennemført siden sidste folketingsvalg.

Vi har indført et kontanthjælpsloft, en 225-timersregel og en integrationsydelse, som gør, at det bedre kan betale sig at arbejde. Sammen med de skattelettelser vi for nyligt har aftalt at give til folk i arbejde, bidrager det til, at flere skifter kontanthjælpen ud med et arbejde.

Vi har med et skatte- og byrdestop, en liberalisering af planloven, en landbrugspakke, en afskaffelse af PSO-afgiften og en erhvervs- og iværksætterpakke gennemført initiativer, der styrker forholdene for vores erhvervsliv. Det sikrer vækst og udvikling i hele Danmark.

Det glæder mig, at så mange danskere i dag er i arbejde. For hvis Danmark fortsat skal være et velstående land, og hvis vi fortsat skal have råd til den fælles velfærd, vi alle holder af, så kræver det, at så mange som muligt bidrager.

Og det betyder noget, at der er historisk mange danskere, som er en del af det arbejdende fællesskab. For både den enkelte og for samfundet. Det betyder noget at føle sig som en del af det fællesskab, en arbejdsplads er. Det betyder noget at føle, at man bidrager. Det betyder noget at kunne forsørge sig og sine.

Og så betyder det selvfølgelig noget for samfundet. Vi ved, at hver gang det lykkes at rykke en kontanthjælpsmodtager i arbejde til en HK-mindsteløn giver det en årlig gevinst på 200.000 kr. for det offentlige. Det er penge, man kan bruge andre steder - fx på vores fælles velfærd.

Jeg glæder mig derfor over, at vi har sat beskæftigelsesrekord i Danmark - og at der er udsigt til, at de gode tider kan vare mange år.