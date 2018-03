Danmarks første muslimske gymnasium, Hindholm STX i Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse, mister nu endegyldigt sin statsstøtte.

Det skriver BT, der har fået aktindsigt i et brev til skolen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Skolen skal desuden betale 608.364 kr. tilbage til staten på grund af overtrædelser af loven.

Derudover mister skolen sin godkendelse til at undervise, og undervisningen ophørte derfor mandag 19. marts.

- Når vi træffer sådan en afgørelse, er det begrundet i en række alvorlige ledelsesmæssige, faglige og økonomiske forhold, udtaler Søren Hartmann Hede, direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, til BT.

- Vi mener, at der er tale om så alvorlige svigt, at skolen ikke vil kunne rette op på forholdene inden for en overskuelig fremtid, og at skolen derfor ikke kan opretholde en godkendelse og tilskud til at drive et gymnasium,

Det er blandt andet det økonomiske kaos på skolen, der får staten til at lukke kassen i. Gymnasiet har taget lån hos forskellige organisationer, heriblandt Dansk Islamisk Trossamfund, for i alt 1,4 millioner kroner.

Den dårlige økonomistyring betød, at en hel klasse måtte undvære lærebøger i matematik. Der er også alvorlig tvivl om, hvorvidt eleverne fik den rette undervisning.

En stor del af lærerne besad slet ikke de faglige kompetencer, det kræves for at undervise i gymnasiet, har myndighederne konstateret.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra skolens ledelse.

I 2016 åbnede Hindholm STX med en erklæret muslimsk profil. Der er bederum og fredagsbøn.

Det private gymnasium har 34 elever med overvejende tyrkisk baggrund. I 2016 fik det 593.000 kroner i statsligt tilskud, fremgår det af skolens regnskab.

I december 2017 blev gymnasiet sat under skærpet tilsyn på grund af en skrantende økonomi.

Styrelsen var også bekymret over et "foruroligende højt fysisk og skriftligt fravær for en række elever".

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbød elever og forældre at mødes tirsdag 20. marts i Undervisningsministeriet for at vejlede eleverne om deres fremtidige skolegang.