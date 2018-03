Det er cirka fire måneder siden, at det danske fodboldlandshold kvalificerede sig til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Siden har landsholdet ikke været samlet, men slutrunden har alligevel ligget og luret som en positiv tanke i baghovedet.

Det giver flere af landsholdets profiler udtryk for i forbindelse med den aktuelle landsholdssamling, hvor Danmark spiller testkampe mod Panama og Chile.

- Selvfølgelig ligger VM i baghovedet, for det er en fed fornemmelse at vide, at vi skal til VM. Det er den største scene i verden, og vi glæder os rigtig meget, for det er lang tid siden, vi har været med.

- Men samtidig har man skullet fokusere på næste kamp for sit klubhold. Så der har ikke været tid til at tænke for meget frem, for så mister man for meget fokus, siger Kasper Schmeichel.

Han suppleres af Christian Eriksen, der jævnligt bliver mindet om sommerens store fodboldbegivenhed.

- VM popper op, når man lige ser "VM" på skrift, eller hvis man ser en landsholdstrøje eller et klip fra kvalifikationen.

- VM ligger som noget helt specielt ude i fremtiden. Hele setuppet til en slutrunde er jo noget helt andet, end når vi har spillet træningskampe i juni de seneste par år. Så vi har grund til at glæde os helt vildt, siger Christian Eriksen.

Landsholdsanfører Simon Kjær har brugt udsigten til VM som en ledestjerne i sin genoptræning efter problemer med ryggen og lysken.

- VM gjorde, at jeg blev ved med at presse mig selv endnu hårdere i genoptræningsperioden. VM ligger ude i fremtiden som noget, jeg SKAL være en del af.

- På den ene eller anden måde ved man, at jeg bliver nødt til arbejde benhamrende hårdt, for den her sæson er ikke i nærheden af at være slut. VM er prikken over i'et, og det er kun sundt at se frem mod, siger Kjær.

Onsdag er der 87 dage til, at VM i Rusland begynder for Danmarks vedkommende med kampen mod Peru i Saransk.