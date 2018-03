Den 16. juni spiller Danmark sin første VM-kamp i otte år, siden daværende landstræner Morten Olsens tropper var i Sydafrika.

Åge Hareide og hans mænd vil på denne dato befinde sig i republikken Mordovijas hovedstad Saransk med Peru som modstander. Langt de fleste er overbeviste om, at nøglen til videre kvalifikation fra puljen går gennem en sejr over peruvianerne. De rød-hvides åbningskamp er formentlig den skjulte kamp om andenpladsen i gruppen, hvor de to andre hold er Australien og Frankrig, der er puljens ubestridte favorit.

“ Christian Eriksen skal samtidig være far i ugerne op til VM-slutrunden, så etiketten "Handle with Care" bør klistres på fynboen.

Derfor har Hareide og DBU med omhu udvalgt Panama og Chile som træningsmodstandere frem mod påske som erstatninger for Peru, fordi de matcher spillestilen i Mellem- og Sydamerika. Panama må med en placering på Fifa's rangliste på plads 53 anses for at være en slags opvarmning til kampen mod Chile i Aalborg tirsdag aften før påske. Chile ligger nummer 10 og Peru nummer 11 på verdensranglisten, mens Danmark er lige efter på plads 12.

Derfor giver det god mening at koncentrere mange kræfter om forberedelserne til Peru-kampen.

Åge Hareide har allerede udtrykt en vis ængstelse for holdets spillemæssige høvding Christian Eriksen, der har spillet et hav af kampe i Premier League, FA-Cup'en og Champions League. Det maner til eftertanke, at hver gang England har kikset ved et VM, så er det hårde program i Premier League blevet brugt som undskyldning for ikke at præstere.

Derfor må man formode, at Hareide passer på Eriksen mod Panama og Chile og ikke belaster ham unødigt hårdt, og nordmanden er sikkert i sit stille sind godt tilfreds med, at Spurs ikke overvandt Juventus i Champions League.

Panamas Roman Torres blev nationalhelt, da han med sit mål til 3-2 mod Costa Rica for første gang skød Panama til en VM-slutrunden efter ellers at have tabt 4-0 til USA lige forinden. Panama har ved VM intet at tabe i en pulje med England, Belgien og Tunesien.