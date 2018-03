Ullerslev/Nyborg: Tre virksomheder i Nyborg og en enkelt i Ullerslev har mellem mandag og onsdag haft ubudne gæster. Det oplyser kriminalassistent Steen Foged, Fyns Politi.

Det største udbytte fik tyvene, der begik indbruddet i Ullerslev. Det skete på et tidspunkt mellem mandag 19. marts klokken 15 og tirsdag morgen i et værksted på Solholm i den sydlige del af Ullerslev, hvor listerne på et vindue blev pillet af. Derpå kunne tyven kravle ind og løbe bort med et svejseværk, ilt og gas, en elektrisk lift/sækkevogn samt en grundvandspumpe med slange.

Et værksted var også målet ved et af de andre indbrud. Natten til tirsdag brød en ukendt gerningsmand et vindue til et værksted på Falstervej i Nyborg op og rodede stedet igennem uden dog at stjæle noget.

- Af magelige hensyn valgte gerningsmanden at forlade stedet gennem porten i stedet vinduet, han var kommet ind ad, siger Steen Foged.

Det tredje gerningssted, en virksomhed på Christianslundsvej, gik tyven eller tyvene også tomhændede derfra, men det skyldtes ikke, at de ikke fandt noget, der var værd at stjæle. Fra et opholdsrum på Hotel Hesselet var fire designerstole i sort læder natten til tirsdag blev båret ud til indgangsdøren, hvor de imidlertid stod, da personalet fandt dem klokken fem tirsdag morgen.

- Et eller andet må have forstyrret dem, vurderer Steen Foged.

Sidste indbrudsramte virksomhed var det beskyttede værksted Nyborgværkstedet, der hører under Nyborg Kommune og ligger på Alsvej.

Her brød tyven en port op og derefter to skure, hvorfra der blev stjålet to dunke med brændstof.

Trods sammenfaldet i typen af gerningssted vurderer kriminalassistent Steen Foged ikke, at der er tale om samme gerningsmænd.