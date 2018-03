Lige foran den smukke, gamle banegårdsbygning i Odense har man anbragt et meget mærkeligt og umotiveret bump, som ryster ens nyrer løse. Er det da ikke en fejl?

Jeg ved godt, at jeg bare kan holde mig ude af middelalderbyen Odense, Danmarks største storby - på Fyn. Men mine lægebesøg og min nysgerrighed efter at se, hvordan man her ved hjælp af opgravninger til en Tivoli-bane kan løse alle sine trafikproblemer, får mig sommetider på de kanter af kommunen.

I øvrigt må man sige, at de mange små asfaltbump gør, hvad de kan, for at bringe bilen ud af kurs og forsure tilværelsen for enhver bilist derinde.