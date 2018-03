Hvis Højesteret stadfæster dommen over læge i Svendborg-sagen, er Lægeforeningen klar til at kræve brug af paragraf om forsømmelse og skødesløshed ændret, erklærer foreningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Ender Højesteret med at stadfæste landsrettens dom over en 40-årig læge, der er kendt skyldig i grovere og gentagen forsømmelse og skødesløshed i sin omgang med en patient, som blev indlagt på Svendborg Sygehus i 2013 og senere døde, har Lægeforeningen ikke sagt sit sidste ord i den såkaldte Svendborg-sag. Det fastslår formand Andreas Rudkjøbing allerede nu, efter sagen er blevet fremlagt for de syv højesteretsdommere, der nu har en uge til at votere. - Vi kommer ikke bare til at tage en stadfæstelse til efterretning. Vi vil handle, for at sådan noget her ikke kan ske igen, siger formanden. Dommen i landsretten tilbage i august 2017 har rystet landets lægestand, der har forenet sig under #detkuhaværetmig-kampagnen på de sociale medier. - Dommen i landsretten skabte en utrolig usikkerhed om, hvad der skal dokumenteres, og hvornår og om man i virkeligheden går rundt i risiko for at få en bødestraf som her for grov uagtsomhed ved sådan set at lave helt almindeligt lægearbejde med de forhold og rammer, vi har fået stillet til rådighed, siger Andreas Rudkjøbing.

Bliver den 40-årige læge kendt skyldig ved landets øverste domstol, mener formanden ikke, at retstilstanden er forenelig med den måde, læger arbejder, og derfor vil Lægeforeningen arbejde på, at loven bliver lavet om. - Det er ikke rimeligt, at man skal kunne dømmes på den måde. Hun er blevet dømt efter paragraf 75, og så vil vi arbejde på, at man ikke kan bringe den paragraf i spil i sager som den her. Det er klart, at det nogle gange kan være nødvendigt at bringe den i spil, men det virker helt grotesk at skulle gøre det i det her tilfælde, siger han. Den 40-årige læge er dømt efter paragraf 75 i autorisationsloven for "grovere og gentagen forsømmelse og skødesløshed" i behandlingen af en midaldrende mand, der blev indlagt i Fælles Akut Modtagelse på Svendborg Sygehus natten til 5. august 2013.