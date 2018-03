Samtidig med at den nuværende Venstre-ledede regering har gennemført/gennemfører prisværdige udflytninger af tusindvis af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet, modarbejder politidirektøren på Fyn denne politik.

I løbet af de seneste få år er 40 stillinger blevet flyttet fra Svendborg til Odense, hvor der nu er så mange politifolk, at der ikke er lokaler til dem. Sideløbende hermed er alle andre politistationer på Fyn blevet nedlagt - Rudkøbing-Gudme-Egebjerg-Ringe-Faaborg-Glamsbjerg-Assens-Nr. Broby-Ejby-Nr. Åby-Middelfart-Søndersø-Otterup-Munkebo-Kerteminde-Nyborg.

Den fynske politidirektørs hårdhændede centralisering af fynsk politi står i skærende kontrast til, hvordan Syd- og Sønderjyllands politi har grebet det an med tre områdecentre, fire beredskabsstationer, fem nærstationer og landpoliti ni forskellige steder. Det kan altså godt lade sig gøre at opretholde en lokal politidækning. Bare ikke på Fyn med den nuværende politidirektør. Politidirektørens ageren på Fyn er også i direkte modstrid med justitsminister Søren Pape Poulsens udtalelse forleden om, at politiet skal tilbage til borgerne. Det rejser spørgsmålet, om justitsministeren har styr på den fynske politidirektør. Foreløbig tyder det på, at det er politidirektøren, som svinger taktstokken. Hun har reelt tømt Fyn for politi udenfor Odense-området.

Kan det være rigtigt, at en af regeringens og justitsministerens underordnede fører sin egen centraliseringspolitik på Fyn, Søren Pape Poulsen, når den er i direkte i modstrid med regeringens overordnede politik? Svar udbedes justitsminister Søren Pape Poulsen.