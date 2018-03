Debat: Et godt sundhedsvæsen kræver godt samarbejde

Søren Windell (K), rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense, og Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Re

Kommentar: Vi politikere hører desværre indimellem om borgere, der oplever, at kommune, sygehus og praktiserende læger ikke taler sammen. F.eks. at hospitalet siger én ting, mens kommunen siger noget andet, efter man er udskrevet.

Udover at være irriterende giver den slags oplevelser ikke den ro og tryghed, som man typisk har brug for efter en indlæggelse.

En af årsagerne til, at det sker, er, at sundhedsvæsnet består af tre selvstændige dele - eller sektorer, som det hedder på fagsprog. Der er de praktiserende læger, de regionale sygehuse og så kommunen, som står for genoptræning, pleje osv. efter indlæggelse. Hver sektor har sin egen ledelse, egne opgaver og egen pengepung, og det kan til tider give nogle udfordringer.

Borgerne er selvfølgelig ligeglade med sektorer. De vil have - og har krav på - et godt sundhedsvæsen, der fungerer, når de har behov for det. Derfor har vi i Odense Kommune og Region Syddanmark et tæt samarbejde om at gøre disse overgange mellem sektorer så usynlige for borgerne som muligt.

Det seneste initiativ er oprettelsen af et akutteam af kommunale sygeplejersker, som yder sygepleje hjemme hos borgeren, men som har base på Odense Universitetshospital. Før akutteamet blev oprettet, ville mange sygeplejeopgaver hos borgene, som for eksempel at måle blodprøveværdier eller behandle med antibiotika direkte i blodårerne, kræve kontakt til sygehuset og eventuelt indlæggelse. Disse opgaver kan de højtspecialiserede sygeplejersker i akutteamet nu klare i borgernes eget hjem. Det minimerer unødig ambulancekørsel, unødig ventetid på sygehuset og endda visse indlæggelser - til stor glæde for borgerne. Vores foreløbige undersøgelser viser, at 9 ud af 10 borgere, som akutteamet har taget sig af, så vidt muligt foretrækker behandling hjemme.

Men hvorfor er det så smart, at akutteamet holder til på sygehuset? Jo, det er det, fordi mange af de borgere, som akutteamet skal tage sig af, udskrives fra sygehuset. Men til forskel fra tidligere mødes relevante patienter af kommunens akutteam allerede på sygehuset. Akutteamet er dermed fuldstændig opdateret på, hvad patienten har brug for, når han eller hun kommer hjem.

Fordi akutteamet er flyttet ind på Odense Universitetshospital, kan læger og akutteam mødes hver morgen og eftermiddag for at drøfte de patienter, der skal udskrives. Nu taler region og kommune bogstaveligt talt sammen, og det styrker både kendskabet til patienten og samarbejdet om de opgaver, vi hver især skal løse, for at patienten oplever et sammenhængende forløb. Det reducerer risikoen for misforståelser gevaldigt.

I alle de syddanske kommuner er regionen i tæt dialog med kommunerne om at oprette akutteams. I Odense Kommune har det været oplagt at placere akutfunktionen på Odense Universitetshospital, da det giver nogle unikke muligheder for samarbejde, mens man i andre fynske kommuner er i gang med andre gode løsninger. Med akutteamet bliver borgerne sikret en god overgang fra sygehus til hjem, og i de kun tre måneder, som akutteamet har været i gang, er det allerede helt tydeligt, at akutteamet er med til at skabe et trygt og sammenhængende sundhedsvæsen.

Og så er det et lysende eksempel på, hvordan region og kommune kan samarbejde om at skabe de bedste løsninger for borgerne. Det har de krav på, og det skal vi have meget mere af.