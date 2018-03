Licens. Hovedløs nedslagtning af DR

Regeringen præsenterede i fredags et medieforlig, som er strikket sammen i samarbejde med Dansk Folkeparti. Medieforliget skal over de kommende fem år spare knap 800 millioner på DR's budget, som er på svimlende 3,7 milliarder.

Der er flere positive initiativer i medieforliget. Dels forsvinder licensen, så alle nu skal bidrage via skattebetalingen, og dels forbedres de særlige rabatordninger for pensionister og grupper af svage borgere. Dansk Folkeparti må knibe sig i armen - de nåede en besparelse på 20 procent - kun fem procent fra det, de havde drømt om. Skal vi ikke alle sammen være glade? Endelig fik vi skovlen under den storforbrugende gigant DR.

Jeg synes, at vi skal stoppe op og overveje, hvad konsekvensen af DR's hesteslankekur kan blive. Vi lever i en tid, hvor begrebet sandhed efterhånden er blevet en flygtig størrelse. Fænomenet blev meget tydeligt i USA, hvor Trump gang på gang har fejet en historie væk med bemærkningen "fake news".

I Danmark grinede vi i begyndelsen hovedrystende af historierne, men smilene er blevet mere stive, efterhånden som det lykkes Trump at fortsætte sin fremfærd. Trumps metodik har bredt sig, om end der endnu ikke er sager i Europa, der tåler en sammenligning, men politikere også i Danmark har snuset til ideen om, at sandheden er en bøjelig størrelse, der i høj grad afhænger af, om man har et politisk flertal bag sig.

Jeg kan ikke vurdere dybden og dermed graden af sandhed eller det modsatte i Støjbergs mange sager, men jeg kan konstatere, at Støjbergs sager absolut er afhængige af, om der er et flertal bag hende - og det er der. Er der her tale om "fake news"? Bedøm det selv, men her er der absolut brug for dygtige journalister, der kan danne bolværk mod udhulning af vores demokrati, og som er eksponenter for en styrkelse af vores kollektive viden og kritiske sans.

Hvis medieforliget betyder, at vi får færre kritiske, dybdeborende journalistiske programmer, bliver vores demokrati udfordret. Hvis DR over de fem spareår gradvist bliver erstattet af kommercielle selskaber, som delvist finansieres af reklamer, kan sandheden for alvor blive udfordret, for "den, der betaler for musikken, bestemmer, hvad der skal spilles".

Der er ingen tvivl om, at DR skal have en rystetur, men en besparelse på 20 procent kan i sidste ende blive et anslag på vores demokrati. Journalisterne skal være demokratiets vagthunde, og vi kan se tilbage på mange dygtige journalister, som gjorde en absolut positiv forskel i demokratiets tjeneste, og som fik lov til at være de dygtige vagthunde, de skal være.

Jeg vil opfordre socialdemokraterne til at genoverveje, om de vil støtte denne hovedløse nedslagtning af DR.