Uddannelse. Lad os anderkende dem, der kan anvende hammer og søm

Min gang i folkeskolen var præget af flotte karakterer og et godt fagligt fundament. Jeg kunne bruge flotte ord som "pluskvamperfektum" og "perfektum participium", men når det omhandlede den praktiske evne til at behandle en slagboremaskine eller bare en lillebitte sav, var jeg helt fortabt.

I folkeskolens mellemtrin har man bl.a. "håndværk og design" og "madkundskab", men når man runder udskolingens sidste år, forglemmes den praktiske undervisning. Inden min dimission i 9. klasse havde jeg individuel vejledning med min UU-vejleder, hvilket man var så heldig at have dengang, der fortalte mig, at jeg burde tage på gymnasiet givet mine karakterer - mine venner med lavere karakterer blev derimod henvist til erhvervsfaglige uddannelser.

I 2025 er Danmark fremskrevet til at mangle 70.000 fagligt uddannede - så lad os forpligte hinanden på at ændre denne tendens. Den falske tabuisering og stigmatisering, der finder sted overfor vores erhvervsfaglige, er skadelig for vores samfund som vores faglige kolleger, og vi skylder disse at stoppe op og reflektere over, hvordan vi anser dem. Lad os forpligte hinanden på at anerkende dem, som kan anvende bog og papir, hammer og søm.