EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, udsteder bøder for tilsammen 254 millioner euro til otte virksomheder, der har gjort sig skyldige i karteldannelse.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Virksomhederne producerer kondensatorer, der er en elektronisk komponent, som i en kort periode kan oplagre elektrisk energi. De bruges i en række forskellige apparater fra smartphones til vindmøller.

I alt var ni virksomheder med i kartellet, men den ene går fri for straf, fordi den har afsløret det ulovlige samarbejde over for kommissionen.

Ifølge Vestager rottede virksomhederne sig sammen for at maksimere deres profit. Det er både gået ud over de fabrikanter, der har købt kondensatorerne, og kan i sidste ende også have skadet forbrugerne, påpeger Vestager.

- Vores beslutning understreger endnu engang, at vi ikke vil tolerere adfærd, der hindrer konkurrence, der kan påvirke de europæiske forbrugere. Heller ikke selv om det sker uden for Europa, udtaler Vestager i pressemeddelelsen.

Kommissionen har fundet ud af, at ni japanske virksomheder i perioden 1998-2012 har holdt flere møder med det formål at koordinere deres adfærd og undgå priskonkurrence.

Undersøgelsen viser, at de ni virksomheder var klar over, at de var i gang med ulovlig begrænsning af konkurrencen. Og at de forsøgte at skjule det.

De otte virksomheder, der får bøder, er Hitachi Chemical, Rubycon, Elna, NEC Tokin, Matsuo Electric, Nichicon, Nippon Chemi-Con og Vishay Polytech. Mens Sanyo Electric slipper for straf, fordi den afslørede kartellet.