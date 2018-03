Nu har kommunen problemer med at få ukrudt fjernet fra gader og veje. Det er blevet 3,5 millioner kroner mere end beregnet.

Kommunen har et stort antal kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan/vil tage del i opgaverne med sig selv og andre. Det burde være oplagt, at de hjælper til, unge som midaldrende. De ville komme op i ordentlig tid på dagen og gøre noget godt for vores by. Samtidig ville de få glæden ved at yde noget for deres fyrstelige løn. Så kunne vi også spare på fedtsyren.