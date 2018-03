Kultur: Hvad forstår vi ved en kultur? I nogle kulturer er hunde kæledyr, andre spiser dem. I nogle kulturer kan kvinder ligge nøgne på stranden, i andre skal de være dækket af et heldækkende klæde. I nogle kulturer spiser man grise, i andre er de urene, og atter andre ser dem som en del af reinkarnation. Alle kulturer kender til begrebet jomfruer, men desværre er der nogle, der har skabt den myte, at jomfruer har en jomfruhinde. Vel nok for at fastholde kvinderne i en social kontrol. En illusion der fortæller kvinder skal bløde på lagnet på bryllupsnatten, og derfor afholder det mange kvinder, for at have et frit og normalt samliv.

En kultur, er en fælles anskuelse af verden og menneskene, som deles af en hel masse mennesker, der ikke spørger om, hvorfor kulturen er, som den er, men bare tager den for givet.

Religionen spiller en stor rolle i kulturen. Verdensreligionerne har alle i århundrede udviklet traditioner for, hvordan vi modtager og opdrager børnene, gifter sig, tager afsked med de døde osv. Disse traditioner er ikke bare noget, man lige gør, det tager generationers erfaring og visdom at udvikle disse ritualer. De er livets kardinalbegivenheder.

Vi oplever flere, der i ung alder konverterer fra tro til tro. Oplever også, at ikke troende bliver troende på dødslejet. Men oplever vi, nogle konverterer netop på dødslejet, næppe. Vi ved godt, vi er forskellige. At vi kun er ens, når det gælder at tro på at tro, men uens, når det gælder at tro på èn tro.

Er dette vores kulturers problem? For er det ikke spørgsmålet, der er forkert, og ikke svaret. For tro er meget mere end religion. Tro er også en tro på mennesket.