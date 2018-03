Der er brug for mere politi, når et kamera har så let ved at dømme

Retssikkerhed. Vi danskere er godt tossede. Vi bruger nemlig mange milliarder på politi og på et retfærdigt og neutralt domstolssystem.

Det er utroligt, når man tager i betragtning, hvor nemt og effektivt det alternative domstolssystem virker. Som demonstreret i denne uge fordrer det alene en journalist og en kameramand at opklare, afhøre og dømme personer, der dybest set burde have haft en rigtig retssag.

I dette alternative system - underholdningsdomstolen - er der ikke brug for retssikkerhedsmæssige betragtninger, ej heller en anklager, en forsvarer eller en proces i henhold til loven. Nej, få fat i nogle vidneudsagn og så kameraet op i hovedet på en totalt uforberedt ældre mand på gaden i Thailand. Så er han dømt - og vel at mærke med en publicity (og dermed også en straf), som ingen af de kedelige domstole kan matche.

Og når dommen er afsagt - anke af skyld eller strafudmåling er der ikke mulighed for - kan vi gå over på en anden kanal, hvor en anden journalist fejrer, at han har fået fodlænken af og nu selv er begyndt at fange potentielle kriminelle.

Dybest set er efterforskning - herunder brug af "agentregler" (hvor efterforskeren udgiver sig for et potentielt offer for at få forbryderen frem) - en sag for politiet. Men nu er jagten på pædofile af underholdningsmæssige grunde blevet en sag for tv. Efter at have lokket en potentiel pædofil i fælden gennemfører man så for løbende kameraer en planlagt civil anholdelse - med samtidig interview af den anholdte i bedste nordkoreanske stil - en anholdelse, der på ingen måde opfylder de krav, der eksempelvis stilles til politiets anholdelser.

Jeg skal ikke tage stilling til, om de pågældende anholdte er skyldige eller ej - meget taler for, at det kan være tilfældet. Men hvor bliver retssikkerheden af? Er man uskyldig, indtil man bliver dømt? Har man ret til en forsvarer - for ikke at tale om en neutral dommer? Og er straffen - udstilling på "torvet", dvs. nu om dage i landsdækkende tv - i overensstemmelse med det straffesystem, vi i øvrigt hylder?

Eller er man bare blevet hovedperson i et populært realityshow - populært fordi vi i Folketinget år efter år ikke har givet politiet magt og midler nok til en effektiv kriminalitetsbekæmpelse. Til orientering bruger vi således i Danmark kun halvt så mange penge på politiet som i Europa generelt.

Hvis politiet får lov til de relevante efterforskningsskridt og får de midler, der er nødvendige, kan vi forhåbentlig få standset disse ulækre reality-domstole til fordel for et effektivt politi, en retfærdig rettergang og en proportional straf.

Det er en af årsagerne til, at politiet skal styrkes.