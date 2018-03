Læserbrev: Svar til Anker Nielsen, Bagenkop.

Du skriver i FAA den 17. marts, at dansk landbrug er på støtten, og at landbruget ikke bidrager til samfundsøkonomien.

Prøv lige at undersøge det først, inden du lukker sådan en usandhed ud.

Meningen med støtten er ikke at holde liv i landbruget, men sænke priserne på fødevarer, så alle har råd til mad. Prøv for eksempel at se på priserne i Norge, som ikke har støtte. Her koster en så banal ting som en liter sødmælk mellem 13 og 22 kroner og andre fødevarer tilsvarende, er det det, du vil have?

Jeg kan oplyse dig om, at i Danmark er andelen af hver lønkrone, som bruges til mad, faldet lige siden 1963, hvor man begyndte at lave statistik over fødevarepriserne.

Og så skal du huske på alle de job, som er i følgeindustrien. Dem vil vi sikkert nødigt undvære, da det giver et stort skattegrundlag; for eksempel giver det tre arbejdspladser i følgeerhverv for hver fuldtidslandmand.