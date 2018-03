Debat: Krim tatarerne og deres skæbne

Læserbrev: Putin og Krim omtales dagligt, men der tales aldrig om Stalins folkefordrivelse af Krim tatarerne. Tyskerne havde besat Krim med de mest fanatiske SS-divisioner for at beholde Krim og Sortehavet med flådehavn. Stalin ville have Krim, og det lykkedes. Tyskerne kunne ikke komme væk fra halvøen og blev massakreret. Alle SS-soldater (tatoveret med deres SS-soldater-nummer i armhulen) blev hængt i byernes lygtepæle.

Stalin hadede krimtatarerne, som talte tyrkisk, og beskyldte dem for at have samarbejdet med tyskerne. Han brugte dette som påskud til at tvangsforflytte dem til Sibirien. 250.000 blev deporteret under værre forhold end Hitlers jøder. Fra det varme Krim til det kolde Sibirien den 16. maj 1944. Efter en måneds transport i kreaturvogne, standsede toget ude midt i Sibirien, og de blev sat af til sne og is på bar mark i deres sommertøj. De fik skovle og måtte grave huler og søge ly her samt selv finde noget at leve af. Cirka 100.000 af dem døde i disse majdage.

At Stalin var en forbryder mod menneskeheden skulle være kendt, men mærkeligt nok kan man ikke finde noget om, at Stalin begik endnu en forbrydelse, da han fra den amerikanske våbenhjælp i kampen mod Hitler udtog 600 amerikanske militærlastbiler af mærket Studebaker med firehjulstræk for at bruge dem til opsamling af krimbefolkningen inden togtransporten til Sibirien. Disse 600 lastbiler kunne i stedet have været med til at forkorte krigen mod nazismen. De mange vestlige søfolk, der ofrede livet på hjælpen, interesserede heller ikke Stalin - aldrig sagde han tak for hjælpen.

Militært udstyr i et enormt omfang blev blandt andet transporteret af danske søfolk gennem ishavet til Murmansk som våbenhjælp. Havde Sovjet ikke fået denne hjælp, havde man ikke kunnet slå den tyske hær, er erkendt.

Er man på Nordkap, kan man tænke på, at derude i det store hav ud for ligger hundredvis af druknede søfolk fra Vesten samt mange af skibe med millioner tons krigsmateriel, som tyskerne fik held til at sænke. Ser man museet på Nordkap efterfølgende, kan man se, at englænder i et voldsomt søslag ud for Nordkap sænkede den tyske flåde, som havde forvoldt de voldsomme tab.