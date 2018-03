Debat: Plastbranchen støtter et højt ambitionsniveau

Læserbrev: For nylig udtalte miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i denne avis, at Danmark skal være med til at gøre EU's plaststrategi endnu mere ambitiøs. Det er et synspunkt, som jeg på vegne af de danske plastvirksomheder gerne vil tilslutte mig.

Kort fortalt har EU fremlagt en ny plaststrategi, der på en og samme tid har til formål at øge genanvendelsen og styrke den cirkulære økonomi samt at forebygge, at plast ender i naturen.

I øjeblikket er miljøordførerne på Christiansborg ved at tage hul på forhandlingerne om en dansk plasthandlingsplan, som skal konkretisere det overordnede udspil i EU, og der vil vi som industri meget gerne påtage os et ansvar.

Det er nemlig vores opfattelse, at vækst og hensyntagen til miljøet skal gå hånd i hånd, og vi er godt allerede i gang med flere projekter, som flytter vores branche i den rigtige retning.

Blandt andet er vi meget snart klar til at præsentere en designguide til fremtidens husholdningsemballage i plast. Designguiden har til formål at opfordre producenter/designere til at konstruere emballagen, så den giver størst mulige værdi ved genbrug eller genanvendelse.

Derudover vil jeg gerne opfordre til, at Folketinget i forbindelse med udformningen af plasthandlingsplanen prioriterer disse områder:

Såfremt vi for alvor skal sætte skub i den cirkulære økonomi blandt andet ved at øge genanvendelsen, så skal der også skabes et reelt affaldsmarked i Danmark, der kan tiltrække flere investeringer og ny teknologi. Det skal ske ved at give private aktører bedre adgang til det husholdningsaffald, der i dag er ejet af kommunerne.

Vi står foran en markant omstillingsproces, der er afgørende for vores samfund. Denne proces kan med fordel hjælpes på vej med midler til projekter med fokus på genanvendelse, samarbejde i leverandørkæder, designudvikling osv.

Afslutningsvis vil jeg gerne kvittere for miljøministerens afvisning af idéen om at indføre en europæisk skat på plast, der skal dække EU's budgethul efter Brexit. Det er en underlig sammenkobling mellem plast og EU's generelle økonomiske udfordringer.

Vi skal i stedet fokusere på at få skruet de forskellige plaststrategier og planer sådan sammen, at vi får skabt nogle grønne forretningsmodeller, der både gavner miljøet, virksomheder og samfundet som helhed.