Kerteminde: 40 sorte serveringsbakker, som engang gjorde tjeneste ved Nykredit i København, er nu blevet udstyret med kreativ decoupage.

På bakkerne er der blevet skabt motiver fra Kerteminde-området og motiver med sammen tema - eksempelvis blå fajance eller hunde.

Hensigten er nu, at disse bakker skal sælges på turistkontoret i Kerteminde. Hver bakke kommer til at koste 225 kroner, og alt overskuddet går til turisme-kassen i Kerteminde Kommune. Det er nemlig også otte medlemmer af Turismens Venner, der har stået for at dekorere bakkerne. Det begyndte de på i oktober og har siden mødtes hver 14. dag. Ideen med at udsmykke bakkerne er formand Else Møllers. Det er også hende, der har fået de mange bakker foræret.

- Jeg tænkte, at de måtte kunne bruges til noget, og det kan de jo, smiler hun og ser ned på de mange bakker, som er lagt ud på bordet i mødelokalet ved turistkontoret. (mlfa)