Onsdagsord: Sådan var tankerne bag Grow Your City og C-byen

Af: Chefkonsulent Louise Bjerre

Onsdagsord

Klumme: Mange har, siden arealerne i Kanalbyen blev åbnet for byens borgere, undret sig over formgivningen af området. Derfor skal denne klumme give et indblik i, hvad ideen var med den tidlige midlertidige anvendelse af Kanalbyen. I sommeren 2009 åbnede vi for en del af arealerne, som stadig bruges til alt fra madpakketur og lystfiskeri til events som koncerter, teater og veteranbiltræf. I 2010 skabte SLA-arkitekter en midlertidig arealanvendelse af Kanalbyen. Fredericias havneområder - Kanalbyen - har gennem det 20. århundrede været beboet af tung industri, men med etablering af Kanalbyen som udviklingsprojekt på havnen ændrede dette sig. Kemiras grund blev helt ryddet i foråret 2010, og et samlet projekt for en midlertidig arealanvendelse blev sat i gang. Den midlertidige formgivnings formål var at skabe nogle rammer, der efterfølgende kunne udfyldes med forskellige aktiviteter. Udtrykket skulle være råt og enkelt, da vi prioriterede, at det skulle være let at anlægge og fjerne indretningen igen, i takt med Kanalbyens udvikling.

Området blev udsmykket med forskellige, midlertidige belægninger og rumlige elementer, der havde og har til formål at skabe gode muligheder for mange forskellige aktiviteter under overskriften 'sundhed og bevægelse', 'livsstil og mad', 'kultur og perfomance' og 'innovation og entreprenørskab'. Herefter var det tanken, at byens borgere skulle udfylde rammerne med aktiviteter. Og allerede inden for det første år etablerede et par ildsjæle skaterrampen helt ude på Esplanaden. Således fik brugerne mulighed for at tilføre nyt, at innovere arealet og sætte deres helt eget præg på byudviklingen.

Formgivningen og bred og dedikeret borgerdialog har været medvirkende til en lang række projekters etablering. To gode eksempler på borgerinvolvering i Kanalbyen er Grow Your city og C-byen. I 2011 blev byhaveprojektet Grow Your City etableret. I projektet kan man for 50 kr. pr. år leje en plantekasse og være med til at dyrke i plenum. Indtil videre har flere hundrede deltaget, og der kommer hele tiden nye til. Det unikke ved Grow Your City's byhaver er den mulighed, det skaber, for fællesskab og møder mellem mennesker, der ikke nødvendigvis har mere til fælles end lyst til fællesskab og dyrkning. Det kræver ingen forudsætninger - og der er plads til alle. Grow Your City har været medvirkende til profilering af Kanalbyen, både i kraft af national interesse, men også i forhold til at inspirere til Kanalbyens profil med fx mulighed for dyrkning på tagene i den permanente by.

C-byen er en midlertidig by, bygget op af containere. C-byen er placeret strategisk i Kanalbyen på det område, hvor den fremtidige detailhandel i Kanalbyen er planlagt. Containerne er fleksible og giver mulighed for en bred anvendelse - hvilket er medvirkende til en bred sammensætning af brugere. C-byen tjener ligesom de øvrige midlertidige aktiviteter flere formål. Først og fremmest skaber C-byen liv i byen og inspirerer med dens fleksible form og åbne og eksperimenterende struktur til deltagelse og giver plads til medejerskab. Med placeringen i det fremtidige detailhandelsområde og med nye butikstyper er C-byen med til at skabe debat om fremtidens detailhandel i Fredericia og Kanalbyen. Og med en lav husleje og fleksible driftssamarbejder (som f.eks. fælles markedsføring) er C-byen med til at støtte op om potentielle detail-iværksættere.