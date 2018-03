Debat: Psykisk vold skal bekæmpes

Læserbrev: Vi taler ikke rigtig om det. For det giver ikke synlige blå mærker. Og der er hverken plaster eller en arm i gips at spørge ind til. Men hvert år udsættes tusindvis af danskere for psykisk vold fra deres partner. Både kvinder og mænd lider under psykisk vold, men ligesom med fysisk partnervold, rammes en overvægt af kvinder.

De bliver dagligt ydmyget, truet, talt ned til eller kontrolleret. Det står på gennem flere år, i nogle tilfælde udvikler det sig til fysisk vold, og det gør, at kvinden til sidst har mistet selvtilliden og ikke længere kender sig selv.

Nogle af de ramte kvinder kan man møde i Christina Rosendahls dokumentarfilm "Vold i kærlighedens navn" som i disse dage sendes i tv.

Filmen er en stærk fortælling om kvinder på krisecenteret Dannerhuset, og dokumentaren understreger behovet for en ny politisk indsats rettet mod psykisk vold. Derfor har jeg i Folketinget stillet forslag om en vifte af nye initiativer. Som gør det lettere at kunne straffe udøverne af psykisk vold. Men som i høj grad også skal sikre bedre hjælp til ofrene.

I dag mødes de desværre alt for ofte af myndigheder, der ikke forstår problemet, eller som ikke kan henvise til hjælp. Der er bred politisk opbakning til mine forslag. Selv justitsministeren bakker op og har igangsat et arbejde, der gerne skulle give konkrete resultater efter sommer.

Psykisk vold er alvorligt. Hvert år ødelægger det liv. Liv, det tager årevis at få tilbage på sporet. Og derfor skal det have langt større politisk prioritet.