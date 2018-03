Lukning

Fredericia: "Det er med tåre i øjnene, at jeg må skrive dette opslag. Jeg har igennem meget lang tid, arbejdet alene og har haft lange og stressende dage. Jeg har mærket hvordan min krop bare er blevet mere og mere træt og energien næsten helt er forsvunden."

Sådan starter et opslag på Blomsterhusets facebookside fra den 12. marts, og ordene kommer fra indehaver, Heidi Christensen.

“ God bedring Heidi. Du er jo blevet en, vi alle holder af her i kvarteret. Pas på dig selv. Respons på den midlertidige lukning af Blomsterhuset

Her fortæller hun, at hun - i samråd med sin læge - har besluttet, at hendes helbred kommer i første række, hvorfor blomsterbutikken er lukket i foreløbig fire uger fra den 12. marts. Avisen fanger hende et par dage efter, opslaget er blevet offentligt. Her ønsker Heidi Christensen ikke at uddybe yderligere.

- Jeg ønsker ikke at blive interviewet, da jeg har stor fokus på at bruge min energi, til at blive rask igen, lød det i en besked til avisen.