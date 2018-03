En havørn er blevet forgiftet med nervegiften cabofuran og fundet død på en mark nær Juelsminde i Østjylland.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har meldt sagen til Sydøstjyllands Politi.

Den døde havørn blev fundet 7. januar, og efterfølgende blev dødsårsagen undersøgt af eksperter.

Rovfuglen har formentlig ædt et kadaver, som har været forgiftet med nervegiften, som siden 2008 har været forbudt i EU.

- Det er stærkt bekymrende, at vi stort set hvert år finder rovfugle, der er døde af carbofuran, selv om det efterhånden er ti år siden, at giften blev forbudt i EU, siger biolog Knud Flensted til dof.dk.

Siden 2010 har der været en halv snes tilfælde, hvor den illegale gift har taget livet af fredede rovfugle.

- Det kan være svært for politiet at komme til bunds i disse sager, men vi appellerer til, at der bliver tjekket grundigt for mulige lagre af carbofuran i de områder, hvor vi påviser de giftdræbte fugle, siger biologen.

I september sidste år fandt man ved en sø i Store Vildmose i Vendsyssel døde fisk, der var blevet forgiftet med carbofuran.

Fiskene var angiveligt lagt ud som lokkemad for rovfugle.

Politiet undersøgte sagen, men det lykkedes ikke at finde ud af, hvem der havde lagt giften ud.

carbofuran blokerer nervesystemet og er øjeblikkeligt dræbende. Midlet blev tidligere brugt af landmænd til at bekæmpe skadedyr i forbindelse med roedyrkning.

Den forgiftede havørn var en han, der vejede 4,6 kilo, og som havde et vingefang på to meter.

Formentlig har ørnen været død siden december 2017, inden den blev fundet og sendt til obduktion i januar 2018.