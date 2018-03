I bestræbelserne på at forhindre, at afrikansk svinepest ødelægger den danske eksport af svin, bliver det fremover tilladt at skyde vildsvin om natten.

Dermed må der skydes vildsvin døgnet rundt.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Der er allerede sat en stribe af aktioner i værk for at holde afrikansk svinepest væk fra Danmark, og vi øger nu jægernes muligheder for at hjælpe til med at bekæmpe vildsvin i den danske natur, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

- Danmarks Jægerforbund har meldt ud, at de støtter op om kampen mod vildsvin, og jeg vil gerne takke jægerne for tage et medansvar i den alvorlige situation, siger ministeren.

I forvejen må vildsvin skydes året rundt. Siden december har jægere haft mulighed for at kunne få en særlig tilladelse til at skyde vildsvin op til halvanden time før og efter henholdsvis solopgang og solnedgang.

Jægerne har desuden haft tilladelse til at anvende kunstigt lys, skyde på foderpladser og fra kunstigt skjul. Også det kan jægerne nu gøre døgnet rundt i hele Danmark.