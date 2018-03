Rekord

Assens: Normalt kommer man ikke liggende til succés. Men det var præcist, hvad 12-årige Emilie Kronborg fra Assens gjorde forleden.

Emilie Kronborg sikrede sig en plads i Børnenes Rekordbog ved at "ligge i planke" i hele 125 minutter. Den tidligere rekord lød på 77 minutter, så det var et ordentlig kvantespring, Emilie Kronborg foretog i sit vellykkede rekordforsøg.

Planken er en særdeles hård yoga- og stabiliseringsøvelse, hvor man hæver sin krop fra gulvet, så vægten ligger på tæerne og på underarmene. Planken har vundet stor popularitet de seneste fem år, hvor især unge mennesker har brugt den som en udfordring via de sociale medier. Øvelsen styrker musklerne i kroppen, men er næsten umulig at udføre, hvis man ikke har trænet i forvejen.

Og det havde Emilie Kronborg.

- Det begyndte med, at hendes far en dag kom hjem fra motionscentret og viste øvelsen for Emilie. Hun prøvede selv at lave Planken og fandt ud af, at hun havde ret nemt ved det. Og så begyndte Emilie ellers at træne den, fortæller hendes mor Kristina Kronborg.

Emilie Kronborg sendte en ansøgning om sit rekordforsøg til Børnenes Rekordbog, og forsøget blev helt efter forskrifterne overværet af fire personer - tre voksne fra Assensskolen samt en veninde til Emilies mor Kristina Kronborg.

Mens Emilie Kronborg lå i planke på gulvet i klasseværelset, fik hun moralsk opbakning af sine skole- og klassekammerater, der på skift lå i planke ved siden af hende.

Rekordforsøget blev optaget af DR's børne- og ungdomskanal Ultra, der senere sender et indslag med Emilie Kronborg og hendes vellykkede rekordforsøg i programmet "Første gang".