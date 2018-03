Pædagogernes Pension glæder sig over en enorm interesse for selskabets kommende boliger på Færgehavnen i Nyborg.

Nyborg: Gennem 20 år er det ene havnebyggeri efter det andet skudt op i Nyborg, men interessen for at bo på havnen er stadig meget stor.

Det kan Pædagogernes Pension skrive under på. De holder første spadestik på et stort projekt i Nyborg gamle færgehavn onsdag formiddag, og her kan de glæde sig over, at mere end 500 har skrevet sig op som interesserede til at leje eller købe en af de 62 lejligheder.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger ejendomsdirektør Ib Jansholt, Pædagogernes Pension, som sammen med Kuben Management har udviklet boligerne.

Grunden på Midtermolen har vand til tre sider, og en del af lejlighederne kommer til at vende lige ned mod en ny marina, som kommunen nu går i gang med at bygge.

Til husenes ejere og lejere opføres et bådhus, som skal rumme værksteder samt gæsteboliger, som beboerne kan leje i forbindelse med gæstebesøg.

Det er første gang, en pensionskasse bygger på Nyborg Havn, og ejendomsdirektør Ib Jansholt fortryder bestemt ikke, at Pædagogernes Pension ikke nøjedes med at fokusere på de store byer:

- Det er en hel fantastisk interesse, der er for vores kommende nye boliger på havnen, og man må sige, at vi har ramt plet med dette byggeri. Det bliver både et attraktivt sted at bo, og samtidig er det en god langsigtet investering, vi har foretaget på vores medlemmers vegne, siger Ib Jansholt, der har stået for byggeri af tusindvis af boliger i både Danmark og udlandet.