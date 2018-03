Det Faglige Hus er mere optaget af sig selv end medlemmerne

Replik: Johnny Nim, landsformand for den "gule" fagforening Det Faglige Hus, udtrykker sin undren over, at de mange lønmodtagere, som han også burde støtte, ikke accepterer de offentlige arbejdsgiveres trusler om lockout.

Meget mærkeligt, at det skal komme fra en fagforeningsformand, der er valgt til at varetage netop lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår. Især underligt, fordi han i sit indlæg giver svaret: "En offentlig arbejdsgiver tjener penge på lockout". Netop derfor er der tale om magtmisbrug af en stor kaliber fra arbejdsgiverne, når de vrider armen om på de offentligt ansatte for at presse dem yderligere.

Og netop derfor er fagforeningerne nødt til at stå sammen. Det er problematisk, at en fagforeningsformand ikke blot skaber revner i sammenholdet, men også taler ned til de øvrige fagforeninger ved at hævde, at "de vinker med mormorarme", fordi de tager et ansvar for samfundet ved "kun" at varsle strejker for 60.000 ansatte. Fagforeningen "Det Faglige Hus", som Johnny Nim er formand for, reklamerer på sin hjemmeside med billige billetter til sportsbegivenheder, rabat på ture til Randers Regnskov, gaver til medlemmerne, samt andre goder som kaldes "medlemsfordele". Useriøst, og et tegn på, at det Faglige Hus er mere optaget af egen virksomhed end af bedre forhold for de berørte lønmodtagere - i dette tilfælde de offentlig ansatte. Mildest talt skruebrækkeri på højt plan og skidt for de offentlig ansatte og de mennesker, deres arbejde berører.