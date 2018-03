En eller flere personer har besluttet at holde tæt om en stenkastende serieforbryder på Fyn - i hvert fald indtil videre. Det er en politichef overbevist om.

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke vil hjælpe politiet, siger vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen.

Borgere er kommet med over 1200 tip, efter at Fyns Politi for tre måneder siden rykkede ud med meldingen om, at en serieforbryder efter alt at dømme har begået et drab og forsøgt at dræbe andre tilfældige bilister på motorvejen.

- Jeg er af den overbevisning, at nogen sidder med en viden, som man ikke er gået til politiet med, siger Per Lydiksen Laursen.