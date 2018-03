- Som pårørende har det været et chok og en stor sorg brat at miste sin far og at opleve ham ligge i koma i ugevis, hvor lægestanden på skift gav håb og trak håbet væk. Det har også været belastende at være vidne til et hospitalsvæsen, hvor der blev begået fejl på fejl, som betød, at vores far gled gennem systemet den nat uden at få den hjælp, han burde have haft.

Det siger Ingeborg Hvidsten, datter af John Clausen, i et interview.

John Clausen var patienten, der natten til 5. august 2013 blev indlagt med voldsomme smerter på Svendborg Sygehus. Han døde knap fire uger senere efter en række fejl i behandlingen, og sagen, der siden er blevet kendt som Svendborg-sagen, er i dag nået til Højesteret, som skal afgøre, om en yngre kvindelig læge, der blev frifundet i byretten, men i Østre Landsret blev dømt for grov forsømmelighed, er skyldig.