Svendborg: Forstander for Svendborg Medie- og Sportsefterskole Jan Fredsted er for få dage siden fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning. Den pludselige afgang er dog ikke begrundet i en konflikt. Det understreger skolens bestyrelsesformand Lennart Simonsen.

- Jan Fredsted er slidt og træt. Det har vi kunnet mærke. Han har købt hus i Vejle, og selvom vi aldrig har krævet, at han skulle flytte til Svendborg, så er det alligevel et spørgsmål, om han har kunnet se sig selv på landevejene de næste mange år. Så vi er enige om, at begge parter skal videre, og vi har lavet en fratrædelsesaftale, så det kan ske med det samme, forklarer bestyrelsesformanden.

Jan Fredsted fortæller fra sit hjem i Vejle, at det primært er pendlingen til Svendborg, der er blevet for meget.

- Jeg er 55 år, så de to en halv times køretur hver dag føltes længere og længere. Vi har indtil sidste efterår boet til leje og overvejet, hvor vi skulle slå os ned. Men min hustru har nu fået et godt job herovre, og vi har nu købt et hus. For at passe på mig selv og ikke blive for slidt, så er vi i fællesskab nået frem til, at jeg skal stoppe i Svendborg, fortæller han.