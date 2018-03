Brobyværk: Der er røget en del tal gennem hovedet i de 25 år, tømrermester Bent Nielsen har været kasserer i Brobyværk Handels- & Håndværkerforening.

Nu mener han, det er tiden at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, og det gjorde han på generalforsamlingen, hvor han blev behørigt fejret og belønnet med en stor buket blomster fra formand Jesper Kristensen (Broby El).

Foreningen kan i år fejre 35-års jubilæum og har lige nu 34 medlemmer mod tidligere 38, så der er sket en beskeden tilbagegang.

Foreningen råder over to vandcykelænder, der normalt ligger og vugger i åen ved det grønne område bag Brobyværk Kro. Ændernes popularitet har i det forgangne år nået nye højder, da de medvirkede i reality-tv. De var udlånt til tv-programmet "Alle mod én", hvor der skulle dystes i, hvad der var hurtigst: At cykle over Lillebæltsbroen eller cykle under broen på vandcykel.

- Eventen har givet foreningen et anseligt beløb. Men den øgede popularitet har også gjort, at vi fra bestyrelsen har været på "andejagt" i alt tre gange i den forløbne sæson. Og derfor har vi set os nødsaget til at investere i låseanordninger, så ænderne ikke kan fjernes fra stedet uden en nøgle, fortalte formand Jesper Kristensen i sin beretning.

Han takkede også blomsterhandler Ove Andersen, som fortsat kører sin mangeårige kampagne for at holde Brobyværk fri for hundelort.

- I årets løb har vi også kunnet samle midler til at få lavet det fine bolværk nede ved krogrunden ud mod åen. Bolværket er kommet i stand med flere bidragsydere, og også her har Ove Andersen været tovholder, nævnte Jesper Kristensen.

Ud over Bent Nielsen stopper også Ole Lorentzen i bestyrelsen. Han har solgt sin virksomhed, OK Service, til elektrikervirksomheden Gert Nielsen A/S fra Odense-området og er derfor ikke længere selvstændig.

De to nye i bestyrelsen er Ronni Hansen fra RH Autoteknik og Per Hansen fra Dansk Installationsteknik.

Der var 18 deltagere i generalforsamlingen, der som altid foregik på kroen. I løbet af 14 dage vil bestyrelsen konstituere sig.