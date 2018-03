Sang: Søndag 19. marts havde vi på DR K over 12 timer mulighed for være en del af et program: Sange fra Højskolesangbogen. Efter min mening et af de absolut bedste tv-programmer i nyere tid. Det undrer mig, at man efterfølgende ikke har kunnet læse en omtale i noget medie. I udsendelsen kom det klart til udtryk, hvilken stor betydning sangglæden har for det folkelige fællesskab.

I løbet af de 12 timer var vi rundt på tre adresser: Dokken i Århus, Ryslinge Høj- og Efterskole og afsluttende i Vartov i København. For mit vedkommende var præsentation i Aarhus desværre i al for høj grad præget af de to studieværters dominans: I høj grad præget af herskende tidsånd i tv.

I modsætning til dem var det en fornøjelse af være med på Ryslinge og lytte til de to værter Rasmus Skov Borring og Mikkel Fønsskov. Helt sublim var afslutningen i Vartov med Michael Bojesen ved roret. Er sikker på, at adskillige tusinder over hele Danmark i løbet af de to timer sang med på de ca. 30 sange. Vil afslutte med at gentage min undren over, at der ikke er en eneste redaktør (journalist), som har fulgt udsendelsen og fundet det berettiget med en omtale.