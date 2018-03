Boganmeldelse

"Rød mand/Sort mand"s historiske handlingsforløb er kort fortalt, at Frederik 4. udnævner præsten Hans Egede til at lede en hedningemission, som får til opgave at kristne "de vilde" på Grønland samt at markere Danmarks koloniale rettigheder.

Titlen henviser til bogens hovedpersoner: Egede: sort mand og den grønlandske åndemaner Aappaluttoq: rød mand.

Egede har taget åndemanerens søn til sig for at helbrede ham for en alvorlig sygdom, men har ved samme lejlighed døbt ham og vil ikke give ham tilbage til faren, og konflikten mellem inuitisk tradition og lutheranisme er således en realitet.

I den konflikt viser Aappaluttoq sig langt mere tolerant end præsten, der fanatisk dyrker den augsburgske trosbekendelse og kalder åndemaneren henholdsvis abekat og djævel. Hans pietistiske intolerance lægger han i øvrigt generelt ikke skjul på: "Katolik eller jøde, det kan være det samme, snerrer Egede. De er skidt ud af det samme hul".

Det er en forbavsende plump, voldelig og ukærlig mand, der er sat til at missionere for næstekærlighed på Grønland, en præst, der vender sig mod overtro, men som selv dyrker alkymisme for at finde guld.

Han er på mange måder et paradoks ligesom romanens øvrige karakterer, der alle får stemmer i bogen, med hvilke de ofte negerer den opfattelse, vi som læsere gennem deres handlinger har fået af dem; man er aldrig bare i nærheden af karikaturen.