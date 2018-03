FC København jagter tredjepladsen i Alka Superligaen, når mesterskabsspillet for de forsvarende mestres vedkommende sparkes i gang 2. april.

Første opgave er mod FC Nordsjælland, der netop indtager tredjepladsen i landets bedste fodboldrække efter de 26 indledende runder.

Derfor er kampen ekstra vigtig, mener offensivspilleren Rasmus Falk.

- Kampen mod FC Nordsjælland bliver jo en lille finale for os, fordi vi har en ambition om at indhente dem og få muligheden for at nå en europæisk plads.

- En sejr over FC Nordsjælland vil indlysende gøre mulighederne for det en del bedre, så det er en meget vigtig kamp for os, siger Falk til FCK's hjemmeside.

Før kampen er FCK seks point efter FCN, men københavnerne kommer ind til opgøret med fem vundne kampe i træk.

- Vi har haft en god periode med sejre og føler, at vi bliver stærkere hele tiden. Det momentum skal vi tage med ind i slutspillet. Lykkes vi med det, kommer vi også til at gøre det godt mod alle.

- Der bliver tryk på i alle kampene i slutspillet, og det er det, jeg helst vil som spiller, så jeg glæder mig til at komme i gang, siger Falk.

FCK og FCN mødtes to gange i grundspillet, og her endte det med to sejre til nordsjællænderne.