Resultatet blev et overskud på 19,7 millioner kroner, mens det i 2016 var blevet til at plus på 6,3 millioner kroner.

For ifølge et friskt årsregnskab fra virksomheden på Kuopiovej i det nordlige Svendborg gik det godt på nogle fronter - og mindre godt på andre.

SBS Friction er imidlertid ikke den største del af butikken Scandinavian Brake Systems.

Den tegner autoreservedelsafdelingen SBS Automotive, der har adresse jyske Støvring, men har sine aktiviteter i Tyskland, sig for, og her var der ingen fremgang at spore.

Omsætningen lød på 605 millioner kroner mod 647 millioner kroner året før, og den samlede omsætning kom derfor til at lyde på 735 millioner kroner - 25 millioner mindre end i 2016.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra administrerende direktør Mads Bonde, men i en selskabsmeddelelse hedder det, at der er gennemført tilpasninger i kundeporteføljen - altså valgt kunder fra - ud fra såvel et indtjeningsmæssigt som et geografisk perspektiv. Og at det er årsag til omsætningstilbagegangen.

Og så hører det med, at virksomheden tilbage i 2005 købte dieselpartikelvirksomheden Notox, som viste sig at være en klods om benet.

Så i 2016 tog Scandinavian Brake Systems konsekvensen og lukkede Notox, og ifølge en børsmeddelelse kostede det virksomheden mellem 145 og 165 millioner kroner - og det kan ses i 2017-regnskabet.

Selskabet har således 166 millioner kroner i negativ egenkapital, og så havde det i øvrigt i alt 260 ansatte i regnskabsåret.