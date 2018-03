Tatovering

Pernille Hinnerup Jensen, indehaver af Shay Inks by Soul of Ink, glæder sig til at lave præcis den tatovering, du ønsker

Vind en tattoo dags session hos tatovør Pernille Hinnerup Jensen. Værdi 8.000 kroner.I samarbejde med Ugeavisen Odense har Pernille, der er indehaver af Shay Inks by Soul of Ink, Skibhusvej 100, udloddet en hel dags session, som svarer til otte timers arbejde.- Vinderen kan få lavet et design efter eget ønske. Jeg har speciale i realisme, men mestrer alle tattoo stilarter, da jeg er uddannet og arbejder som illustrator/tegner, siger Pernille Hinnerup Jensen.Dags sessionen har en værdi á 8.000 kroner og kan vindes ved at man uploader et billede af ens egen tatovering på Ugeavisen Odense facebookside. Gerne med en lille tekst, der fortæller, hvorfor man har fået den lavet. Og er man helt vild efter at vinde må man da også gerne fortælle, hvilken ny tatovering man drømmer om at få lavet.